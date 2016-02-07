КНДР хочет провести пятое испытание ядерного оружия

КНДР готовится провести пятое по счету испытание ядерного взрывного устройства, сообщает Прайм со ссылкой на Национальную разведывательную службу Республики Корея.

Сообщение о запланированном испытании поступило спустя несколько часов после запуска Пхеньяном ракеты со спутником.

Совбез ООН объявил о том, что готовит ответные меры в связи с запуском ракеты. В организации назвали действия Пхеньяна прямым нарушением ряда резолюций СБ ООН.

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Как сообщал УНИАН, в конце января Северная Корея уведомила ООН о намерении до 25 февраля запустить собственный спутник. Официально объявлено, что это должно послужить развитию северокорейской ракетной техники дальнего действия.

Это намерение вызвало резкий протест Японии и США. Министр обороны Японии Ген Накатани приказал подготовить ПВО страны к уничтожению северокорейской ракеты. Власти США заявили о намерении ужесточить санкции в отношении Пхеньяна, если он не откажется от своего замысла.

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Резкая реакция мировой общественности на планы КНДР по освоению космического пространства связана с тем, что используемые для доставки спутника носители созданы на основе баллистических ракет дальнего радиуса действия. Успешный запуск спутника будет значить продвижение Пхеньяна в технологии доставки боевых зарядов на дальние расстояния.

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12 января Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские баллистические ракеты отныне могут быть оснащены боеголовками с термоядерным зарядом. О том, что такой заряд прошел успешные испытания, Пхеньян официально объявил 6 января.