Япония привела ПВО в повышенную боеготовность из-за планов Северной Кореи

В ответ на заявление КНДР о запуске спутника министр обороны Японии Гэн Накатани распорядился привести противоракетные системы страны в повышенную боевую готовность. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает "Русская служба ВВС".

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Согласно приказу, любая ракета, выпущенная с территории Северной Кореи и угрожающая Японии, должна быть сбита.

Ранее в Северной Корее заявили о том, что планируют в феврале с помощью ракеты запустить в космос спутник. Запуск намечен на период с 8 по 25 февраля. В ответ Южная Корея потребовала, чтобы Пхеньян отказался от планов запустить в космос спутник. По мнению Сеула, это лишь предлог для испытания межконтинентальных ракет.

США на прошлой неделе заявили, что КНДР, скорее всего, готовится к запуску ракеты - эти предположения основаны на росте активности на Западном испытательном полигоне Сохэ.