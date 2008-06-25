Заявление партий с осуждением власти за втягивание Украины в НАТО

Ряд политических сил осуждают действия украинской власти по втягиванию Украины в НАТО.

Об этом говорится в заявлении политических партий и общественных организаций "Внеблоковый статус Украины - гарантия суверенитета, территориальной целостности и соблюдения прав человека в Украине", текст которого передан УНИАН пресс-службой Прогрессивной социалистической партии Украины.

В частности, авторы документа отмечают, что «после того, как нашу страну пытались присоединить к ПДЧ на апрельском (2008 г.) саммите стран-членов НАТО, украинская власть пошла на беспрецедентные меры по информированному и психологическому давлению на население с целью обеспечения поддержки своих противозаконных действий по втягиванию Украины в НАТО. Президент ЮЩЕНКО при полной поддержке Кабинета Министров и Верховной Рады Украины, игнорируя волю народа Украины, продолжает с маниакальным упорством, проводить политику, направленную на вхождение Украины в военно-политический блок НАТО».

При этом авторы заявления напоминают, что 1 декабря 1991 года народ Украины проголосовал за независимость своей страны, поддержав Декларацию о государственном суверенитете Украины. Именно в ней было провозглашено, что Украина является безъядерным и внеблоковым государством. Декларация обязывает подписывать международные договора исходя из этих принципов, говорится в заявлении.

Его авторы отмечают, что прошло почти 17 лет с момента того референдума, но и сегодня более 70% граждан Украины выступают за сохранение внеблокового, нейтрального статуса нашей страны. «Более 4,5 миллионов наших соотечественников, стремясь защитить суверенитет Украины, в 2006 году отдали свои подписи в поддержку референдума, который должен был снять вопрос о вступлении в НАТО с повестки дня».

По мнению авторов заявления, очевидно, что ратификацией Североатлантического договора (ст. 5 и 8) «Украина поставит крест на собственном суверенитете: ведь она будет обязана проводить свою политику, исходя из интересов НАТО, а не своих собственных. Наша страна превратится в заложника, в автоматического участника всех вооруженных конфликтов, инициированных странами-членами НАТО».

«Нам говорят, - отмечается в документе, - что НАТО даст Украине безопасность, демократию, законность и соблюдение прав человека. Но визиты главарей НАТО: БУША и СХЕФФЕРА уже сейчас превращают Киев в "полицейское государство". Авторы документа заявляют, что «в дни их приездов в Киеве было фактически остановлено действие Конституции Украины и Европейской конвенции по правам и основным свободам человека, были нарушены права граждан на свободное передвижение, права политических партий и общественных организаций на проведение мирных акций, митингов, собраний. Органы правопорядка, спецназ не только препятствовали мирным акциям, но и избивали мирных граждан».

Как говорится в документе, «в жертву этой политике уже принесены добрососедские отношения с нашими ближайшими соседями. Создается международный имидж Украины, как страны готовой поменять свой внеблоковый статус на сомнительные преимущества, на роль НАТОвской погранзаставы на востоке Европы. И сам суверенитет Украины превращают в разменную монету, за которую "помаранчевые" хотят купить поддержку фактического хозяина НАТО - Соединенных Штатов Америки».

«Мы, представители политических партий и общественных организаций Украины, опирающихся на волю нашего народа, осуждаем действия украинской власти по втягиванию Украины в НАТО, - говорится в заявлении. - Мы обязуемся защищать принципы Декларации о государственном суверенитете, закрепившей статус Украины как внеблокового и нейтрального государства».

Авторы документа призывают все политические силы и общественные организации, объединить усилия для защиты основ Украинской державы, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, для обеспечения безопасности наших граждан, соблюдения прав и основных свобод человека в Украине.

По информации пресс-службы ПСПУ, это заявление было принято сегодня на пресс-конференции, в которой приняли участие: лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО, секретарь ЦК КПУ Георгий БУЙКО, председатель партии "Нова сила" Юрий ЗБИТНЕВ, секретарь СПУ Сергей ЧЕРВОНОПИСКИЙ, заместитель председателя Социал-демократической партии Украины (объединённой) Игорь СКАЖУТИН, председатель Партии "Киевская Русь" Павел БАУЛИН, председатель партии "Народно-трудовой союз" Николай ПЕСОЦКИЙ, лидер партии "Возрождение украинского села" Владимир ЦЫМБАЛЮК, председатель партии "Братство" Дмитрий КОРЧИНСКИЙ, лидер партии "Спас" Эдуард КОВАЛЕНКО.

Также в пресс-конференции принимали участие представители общественных организаций: Союз православных братств, Конфедерации труда Украины, Всеукраинского союза рабочих, Всеукраинской общественной организации "Дар жизни", Всеукраинского объединения ЗУБР и др.