В Индии 37 человек погибли при падении автобуса в реку
19:25, 05 февраля 2016Мир
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В индийском штате Гуджарат автобус сегодня упал в реку, в результате чего погибли 37 человнк.
В Индии автобус упал в реку / intoday.in
Как сообщает India Today, набитый людьми автобус потерял равновесие и свалился в реку Пурна у города Насвари, что около Сурата.
Всего автобус перевозил более 60 пассажиров.
Более 20 в результате инцидента были ранены и госпитализированы.
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