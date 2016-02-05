В Индии 37 человек погибли при падении автобуса в реку

Как сообщает India Today, набитый людьми автобус потерял равновесие и свалился в реку Пурна у города Насвари, что около Сурата.

Всего автобус перевозил более 60 пассажиров.

Более 20 в результате инцидента были ранены и госпитализированы.

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