Ангела Меркель: Грузия обязательно станет членом НАТО

В Берлине завершилась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По информации телекомпании "Рустави 2", встреча длилась полтора часа и на ней обсуждались в основном вопросы урегулирования конфликтов на территории Грузии и перспектива вступления страны в НАТО.

По окончании встречи состоялась совместная пресс-конференция А.Меркель и М.Саакашвили, на которой германский канцлер, в частности, сообщила, что ее страна разделяет озабоченность Тбилиси последними шагами России в отношении Грузии. "Мы готовы к тому, чтобы Грузия стала главной темой рассмотрения на саммите Россия-Евросоюз", - сказала она.

А.Меркель также сообщила о поддержке Германией территориальной целостности Грузии и урегулирования конфликтов путем мирного диалога. "Однако он (диалог) не должен бесконечно затягиваться", - подчеркнула А.Меркель. Германский канцлер выразила готовность своей страны подключиться к процессу мирного урегулирования.

Канцлер также озвучила отношение Германии к перспективе вступления Грузии в НАТО. "Германия твердо выразила свою позицию - Грузия обязательно станет членом НАТО. Я детально рассказала президенту, что необходимо для вступления в НАТО", - отметила А.Меркель. По ее словам, " вопрос вступления Грузии в НАТО - не дело других государств, не являющихся членами альянса".