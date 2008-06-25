В небе Китая столкнулись два реактивных самолета

Над пригородами Хух-Хото, столицы китайского автономного района Внутренняя Монголия столкнулись два реактивных самолета J-8, передает Лента.русо ссылкой на BBC News.

Оба пилота катапультировались и благополучно спустились на землю на парашютах. Они получили лишь незначительные травмы. Сообщений о пострадавших на земле также нет, хотя авария произошла над населенной местностью.

Места падения обоих самолетов в настоящее время оцеплены.