В небе Китая столкнулись два реактивных самолета
17:37, 25 июня 2008Мир
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Места падения оцеплены
Над пригородами Хух-Хото, столицы китайского автономного района Внутренняя Монголия столкнулись два реактивных самолета J-8, передает Лента.русо ссылкой на BBC News.
Оба пилота катапультировались и благополучно спустились на землю на парашютах. Они получили лишь незначительные травмы. Сообщений о пострадавших на земле также нет, хотя авария произошла над населенной местностью.
Места падения обоих самолетов в настоящее время оцеплены.
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