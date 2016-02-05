У Путина заявили, что он не планирует новых контактов с Эрдоганом

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Каких-либо контактов не было", - сказал он журналистам. "Мне неизвестно о том, чтобы какие-либо контакты планировались", - добавил Песков.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он хотел бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным после того, как самолет российских военно-воздушных сил нарушил воздушное пространство Турции вблизи сирийской границы.

Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.

Инцидент произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.