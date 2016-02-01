Турция советует России объясниться перед НАТО по поводу инцидента с Су-34

"Важно, что НАТО вышло на первый план и сделало заявление, согласно которому любое нарушение турецкого воздушного пространства - это нарушение воздушного пространства НАТО. Такую же оценку дали и мы с нашим президентом. Позиция НАТО по этому вопросу нас удовлетворяет. Мы дали инструкцию нашему МИДу попросить Россию объяснить данное нарушение генеральному секретарю НАТО", - заявил Давутоглу журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Саудовскую Аравию. Его цитирует газета Hurriyet.

Читайте такжеТурция вновь обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По словам турецкого премьера, нарушение воздушного пространства Турции имело место в районе линии между сирийскими городами Маре и Джараблус, которые члены коалиции пытаются очистить от боевиков террористической организации "Исламское государство".

"Это регион, где бойцы Свободной сирийской армии (ССА) делают успехи в борьбе против ИГ и где коалиционные силы поддерживают ССА. Присутствие России там вызывает риски, но она пытается показать свое влияние во всем воздушном пространстве Сирии", - сказал Давутоглу.

Турецкий премьер считает, что нынешняя военно-политическая доктрина России направлена на восстановление своего влияния в мире, которое она потеряла в начале 90-х годов. Он обвинил Москву в попытке "противостоять турецкому видению интеграции в регионе".

Ранее МИД Турции заявил, что самолет Су-34 ВКС РФ нарушил воздушное пространство Турции в пятницу в 11.46. Аналогичное заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что никаких нарушений воздушного пространства Турции самолетами российской авиагруппы в Сирии не было, а заявления турецкой стороны являются "голословной пропагандой".