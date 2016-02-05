В Латвии задержан подозреваемый в участии в боевых действиях на Донбассе

Правоохранители в четверг, 4 февраля, на сайте полиции безопасности сообщили, что 25 января было возбуждено уголовное дело против гражданина Латвии, которого подозревают в незаконном участии в вооруженном конфликте за пределами страны, передает Deutsche Welle.

Как отмечается в сообщении полиции, мужчину арестовали после возвращения в Латвию, суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения - содержание под стражей. Полиция ведет следствие и воздерживается от дальнейших комментариев.

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Этот случай - первый в стране, когда человека подозревают по статье Уголовного закона Латвии, предусматривающей наказание за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом, отметили в полиции. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По информации местного интернет-издания Delfi, на сегодняшний день официально известно о пятерых граждан Латвии, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе. Это - Айо Бенес, Григорий Косниковский ("Охотник"), Валентин Милютин ("Васек"), Вячеслав Высоцкий ("Седой") и Анатолий Матюковский.

В феврале прошлого года парламент Латвии принял закон, по которому жители страны, которые принимают участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, подлежат уголовному преследованию.