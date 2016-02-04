Москва засекретила имя погибшего в Сирии военного советника

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поступившие накануне сообщения о гибели российского военного советника в Сирии.

Как сообщает РБК, журналисты спросили его, назовет ли Кремль имя погибшего.

Песков сказал, что имя обнародовано не будет, пояснив, что у Минобороны есть свои соображения на этот счет.

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что погибший советник, как и другие российские военнослужащие, не принимал участие в наземных операциях на территории Сирии.

"Они не участвуют в наземных операциях, они консультируют, речь идет именно о консультантах и связано это именно с обучением сирийских коллег той техникой, которая поставляется в Сирию в рамках действующих контрактов", — сообщил Песков.

Журналисты также попросили уточнить, где проводится обучение российскими советниками и насколько это близко от линии фронта в Сирии. «Обучение проходит так и там, где признано целесообразным», — ответил Песков.

Как сообщал УНИАН, в Сирии результате минометного обстрела со стороны исламистов погиб российский военный советник.