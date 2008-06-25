Тела пассажиров затонувшей “Принцессы звезд” прибивает к берегу
09:35, 25 июня 2008Мир
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Родственники возмущены
Тела пассажиров затонувшего на Филиппинах парома прибивает к берегу.
А спасатели продолжают поисковую операцию, поднимая погибших с затонувшего судна. Живых найти уже не надеются.
Родственники пассажиров парома “Принцесса звезд” возмущены тем, как проводят операцию, и требуют от властей информацию о своих близких.
Всего на пароме, который потерпел крушение в выходные, было 860 человек. Пятидесяти семи удалось спастись. Официально подтверждена смерть семидесяти человек. Остальных до сих пор считают пропавшими без вести.
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