Тела пассажиров затонувшей “Принцессы звезд” прибивает к берегу

Тела пассажиров затонувшего на Филиппинах парома прибивает к берегу.

А спасатели продолжают поисковую операцию, поднимая погибших с затонувшего судна. Живых найти уже не надеются.

Родственники пассажиров парома “Принцесса звезд” возмущены тем, как проводят операцию, и требуют от властей информацию о своих близких.

Всего на пароме, который потерпел крушение в выходные, было 860 человек. Пятидесяти семи удалось спастись. Официально подтверждена смерть семидесяти человек. Остальных до сих пор считают пропавшими без вести.

ICTV