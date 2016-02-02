В Индии пересмотрят закон о наказании за гомосексуализм

Как пишет The Guardian, в 2013 году Верховный суд этой страны неожиданно восстановил запрет на секс между мужчинами после 4-летнего периода декриминализации.

Правозащитная организация Amnesty International India поприветствовала решение о пересмотре этого решения, заявив, что нынешний закон несет геям физическую, психическую и правовую угрозу.

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Опросы показывают, что примерно 75% индийцев не одобряют однополый секс и глубоко традиционны в других вопросах сексуальности, таких как секс вне брака.

Индия является одной из 75 стран, где гей-секс является незаконным.

Хотя закон о запрете мужского секса в Индии применяется редко, он используется для запугивания, преследования, шантажа и вымогательства денег у геев, говорят местные активисты.

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