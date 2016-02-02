Кэмерон одобрил предложения, при которых Великобритания останется в ЕС

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Би-би-си. При этом предложения, по его словам, требуют доработки.

Читайте такжеБритания с сегодняшнего дня готовится к референдуму о членстве в ЕС

Основная часть изменений, которые представил президент Совета Европы Дональд Туск, относится к миграционной и монетарной политике.

В частности, предложение Дональда Туска включает в себя предложенные Дэвидом Кэмероном меры, ограничивающие выплаты работающим в Великобритании мигрантам из других стран Евросоюза.

Кроме того, план предлагает меры, которые позволят Великобритании избежать дальнейшей экономической интеграции с другими странами союза, несмотря на то, что принцип углубления интеграции заложен в Лиссабонском договоре: план предусматривает более широкие полномочия для членов Евросоюза, не входящих в зону евро.

Для того, чтобы эти предложения обрели легитимность, их должны поддержать остальные 27 стран-членов союза.

В своем публичном письме Дональд Туск назвал сохранение целостности ЕС своей основной задачей на время срока президентства.