Кэмерон одобрил предложения, при которых Великобритания останется в ЕС
Изменения в законодательство, направленные на сохранение Великобритании в Евросоюзе, в случае их принятия, "значительно изменят" отношения между Лондоном и Брюсселем.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Би-би-си. При этом предложения, по его словам, требуют доработки.
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Основная часть изменений, которые представил президент Совета Европы Дональд Туск, относится к миграционной и монетарной политике.
В частности, предложение Дональда Туска включает в себя предложенные Дэвидом Кэмероном меры, ограничивающие выплаты работающим в Великобритании мигрантам из других стран Евросоюза.
Кроме того, план предлагает меры, которые позволят Великобритании избежать дальнейшей экономической интеграции с другими странами союза, несмотря на то, что принцип углубления интеграции заложен в Лиссабонском договоре: план предусматривает более широкие полномочия для членов Евросоюза, не входящих в зону евро.
Для того, чтобы эти предложения обрели легитимность, их должны поддержать остальные 27 стран-членов союза.
В своем публичном письме Дональд Туск назвал сохранение целостности ЕС своей основной задачей на время срока президентства.