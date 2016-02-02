Кадыров высказался об удалении своего видео с Касьяновым администрацией Instagram

Об этом глава Чечни написал в своем Instagram.

"Я всегда честно и открыто высказываю и пишу своё мнение. Но стоило мне сказать несколько слов о цепных псах США, как они тут же удалили пост в Instagram. Вот она хвалёная свобода слова по-американски! Можешь писать что угодно, но не трогай собак Америки, друзей Госдепа и Конгресса. О ком я говорю, вы прекрасно знаете", - говорится в сообщении.

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Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram. "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.