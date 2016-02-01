Россия не может скрыть нарушения воздушного пространства Турции – Давутоглу

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Россия не может скрыть нарушения нашего воздушного пространства. Невозможно скрыть этот инцидент, если это произошло», – отметил турецкий премьер-министр 31 января на пресс-конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Также в Эр-Рияде 31 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна передала России доказательства нарушения российским военным самолетом турецкого воздушного пространства.

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Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции. Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.