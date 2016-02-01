Россия не может скрыть нарушения воздушного пространства Турции – Давутоглу
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу настаивает, что информация о новом нарушении российским военным самолетом воздушного пространства его страны является правдивой.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Россия не может скрыть нарушения нашего воздушного пространства. Невозможно скрыть этот инцидент, если это произошло», – отметил турецкий премьер-министр 31 января на пресс-конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Также в Эр-Рияде 31 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна передала России доказательства нарушения российским военным самолетом турецкого воздушного пространства.
Читайте такжеТурция привела свои ВВС в "полную готовность" после инцидента с военным самолетом РФ
Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции. Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.
Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.
В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.