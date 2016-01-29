Президент Чехии не исключает нового визита в Россию

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские средства массовой информации.

Точных сроков визита в Россию Земан не назвал. Как сказал он на встрече с лидерами чешского экспорта в Праге, это произойдет в обозримом будущем.

Как заявил Земан, Европа начинает по-новому смотреть на санкции в отношении России. Он выразил надежду, что чешские предприниматели после отмены санкций получат новые шансы сотрудничества с Россией.

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Президент Чехии также полагает, что нынешние проблемы российской экономики вызваны не санкциями, а только падением цены нефти – главного экспортного продукта России.

Земан также готовится в течение следующего года посетить Вьетнам и Индию, рынки которые он рассматривает как перспективные для чешской экономики.

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