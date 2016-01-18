Бывший санитар Освенцима предстанет перед судом за соучастие в убийстве 3,6 тысячи человек

Об этом рассказал представитель суда города Нойбранденбург, сообщает ТАСС.

Согласно данным прокуратуры, подозреваемый причастен к убийству 3681 человека в концентрационном лагере Освенцим.

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Отмечается, что он работал в лагере смерти санитаром с 15 августа по 14 сентября 1944 года, состоял при этом в СС - военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Согласно сообщению, первые слушания пройдут в марте. Конкретное расписание будет зависеть от состояния здоровья подсудимого. Доказать вину предполагаемого нацистского преступника в Германии в последние годы стало легче.