Войска Ирака выбили боевиков ИГ из нескольких районов на востоке страны

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на агентство Iraqi News.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" выбиты из районов София, Сура и Альбу Сода в городе Рамади. Правительственные войска взяли под контроль районы Аль-Шохран и Аль-Шайе в провинции Анбар.

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Из восточной части Рамади эвакуированы более 60-ти семей, которые находились в заложниках у террористов.

Во время операции в разных частях города были убиты десятки боевиков ИГ, сообщило военное командование.

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Ранее УНИАН сообщал, что начиная с понедельника авиация Франции нанесла 7 ударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство", во время которых среди других целей удалось уничтожить центр связи ИГИЛ.