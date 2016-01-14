Проблемы, которые могут повергнуть Европу в хаос - Die Welt

Об этом пишут Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье "Проблемы, которые могут ввергнуть Европу в хаос", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Человек, от которого, казалось бы, зависит судьба Европы, на саммит не приедет. Недавно Алексис Ципрас был в центре внимания, его приветствовали дома и боялись за границей, но он – просто актер второго плана. Несколько месяцев назад многие думали, что этот грек ввергнет континент в хаос. Сегодня о нем никто больше не говорит. Страна с долгами и своенравным премьером? У Европы сейчас другие проблемы. Большие проблемы. Проблемы, которые затмили все, что происходило до сих пор – и могут уничтожить не только слабый экономический подъем, но и общую идею.

Решений так быстро не найти. В четверг европейские эксперты обсудят первоначальные идеи. Для этого они встретятся на экономическом саммите WELT – без Ципраса. В Берлине соберутся ведущие представители политики и бизнеса, в том числе канцлер Ангела Меркель и ее министры, британский канцлера казначейства Джордж Осборн, комиссары ЕС, лидеры Dax и экономические эксперты. Основным в их дискуссии станет вопрос: "Европа достигла своих пределов?"

На 19-м этаже небоскреба Axel Springer они хотят разработать не что иное, как новый план для континента. Европа приступает к своей решающей битве.

Рушится государственность

К примеру, в Реклингхаузене она уже идет. Там жил человек по имени Валид Салихи. Возможно, его звали Тарек Бельгесем. Точно этого никто не знает. Одно только можно сказать наверняка: предполагаемый исламист, который хотел проникнуть с топором в парижское отделение полиции, жил в лагере для беженцев.

Подобные случаи показывают нечто тревожное: из-за притока беженцев страны чрезмерно перегружены. Если они больше не знают, кто пребывает на их территории, то это крайне опасная потеря контроля. По этой причине возникает чувство беспомощности, которое, кажется, испытывают многие. Бывший президент Конституционного суда ФРГ Ханс-Юрген Папир недавно говорил о "вопиющем политическом провале".

Миграционный кризис рушит государственность? Об этом также пойдет речь на экономическом саммите WELT: может ли Германия продолжать свою политику распростертых объятий или она должна закрыть свои границы. Что произойдет с Шенгеном, этим большим европейским достижением? Должны ли люди в будущем менее свободно передвигаться по Европе, как того требуют многие государства? Дания, Швеция и некоторые страны Восточной Европы снова контролируют тех, кто к ним приезжает. По крайней мере, временно.

Подъем популизма

Наиболее труднопреодолимая граница в Европе не имеет ограждений и башен. Она находится в головах. С одной стороны – те, кто хочет немедленно остановить поток беженцев.

Такие, как левый националист словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который сожалеет, что мигранты превратились в "охраняемый вид". Или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не хочет присутствия в стране "большого количества мусульман". Премьер-министр Польши Беата Шидло обвиняет "некоторые страны" в том, что они "экспортируют свои проблемы".

По другую сторону находится Германия. Словаки, венгры и поляки говорят, что канцлер Меркель своей политикой в отношении беженцев погубит Европу. Отношения между Западом и Востоком обострились, особенно после того, как Польшу возглавило национальное консервативное правительство PiS ("Право и Справедливость").

Здесь – те, кто выступает за открытую Европу. Там – те, кто хочет отгородиться. "Никогда раскол между ними не был настолько большим", - говорит Ян Бреммер, основатель Eurasia Group, одной из важнейших аналитических компаний. 2016 год станет судьбоносным. Выдержит ли Европа напряженность – или рухнет из-за нее? Самую большую угрозу представляет не Ципрас, не Греция и не долги. "А рост популизма и национализма", - говорит Бреммер.

Европа распадается. Комиссия приняла решение проверить польское законодательство – никогда прежде ни одна страна-участница не подвергалась такой процедуре. Брюссель опасается, что своей судебной реформой и новым законом о СМИ правительство в Варшаве ограничивает свободу граждан.

На Востоке появляются новые трещины. Будто бы ЕС недостаточно проблем с бывшим партнером Россией. Теперь многие считают расширение на восток ошибкой. Но отменить его нельзя. Поэтому, теперь нужно им управлять. На саммите торговый комиссар ЕС Сесилия Мальмстрем будет говорить и об этом. Она должна объяснить немецким экономическим лидерам, почему невыгодные для бизнеса санкции против России по-прежнему политически необходимы.

Отстающая индустрия

Ее коллегу в комиссии Гюнтера Оттингера интересует цифровое будущее Европы. Континент проспал недавнюю экономическую революцию. Сейчас компании, которые продают сырье, турбины, оборудование и автомобили, утратили первенство в мировой экономике. Инициативу взял на себя цифровой авангард. Google, Apple, Facebook, Amazon. А европейские гиганты? Таких нет.

Среди десяти самых дорогих технологических компаний на планете нет ни одной из Европы. Поэтому, на экономическом саммите WELT речь пойдет о том, как Германия и ее соседи могут разрушить американскую "плеяду". Наиболее важные руководители вместе с Оттингером ищут код успешной промышленной политики.

Отставание кажется неотвратимым, но его можно сократить и восполнить. Это доказывает пример производителя самолетов Airbus. Компания была создана в 1970 году в качестве общего политического проекта – через полвека после основания первой американской компании-производителя. Сегодня Airbus вместе с Boeing доминируют в этой отрасли. Ожидается, что генеральный директор Томас Эндерс также будет присутствовать на саммите.

Европа отстает не только в цифровой экономике, банки континента также не имеют никакого значения для глобальной конкуренции. Новый глава Deutsche Bank Джон Крайен получил учреждение с рыночной стоимостью всего 29,2 млрд евро – 57-е место в рейтинге. В Берлине Крайен должен объяснить, как он хочет изменить это. Прежде всего, он должен вернуть утраченное доверие критически настроенных инвесторов.

Выход Великобритании

Финансовый мир обладает острым чувством риска, особенно на валютном рынке. Поэтому, падение стоимости британского фунта вызывает беспокойство. В течение последних шести месяцев стерлинг потерял почти десять процентов стоимости. В середине недели он упал до самого низкого уровня с 2010 года. Острову грозят трудности?

Возможно. Многие опасаются выхода

и из Европейского Союза – так называемого "брексита". Вероятно, в этом году британцы будут решать свою судьбу в ЕС. Согласно последним опросам, количество сторонников и противников почти равное.

Несмотря на то, что страна не принадлежат к еврозоне, экономически на карту поставлено многое. Великобритания с валовым внутренним продуктом в 2,5 трлн евро является второй по величине экономикой союза. С выходом Великобритании, ЕС лишится очень сильного участника. Но и для британцев "брексит" может быть опасным. Торговый дефицит островного королевства составляет более четырех процентов. Страна импортирует больше, чем экспортирует – и, таким образом, зависит от иностранного капитала. Возможно, находясь за пределами, ЕС получить его будет сложнее.

Британцы всегда сторонились Европы. Ни в одной другой стране сообщество не оказывает такого малого влияния на идентичность. На предстоящем референдуме многое будет зависеть от того, что посоветует своим гражданам премьер-министр Дэвид Кэмерон. На экономическом саммите WELT влиятельный канцлер казначейства Джордж Осборн, которого уже рассматривают как преемника Кэмерона, прочтет доклад о процессе переговоров.