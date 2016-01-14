Исламисты взломали сайт таджикского министерства, потребовав от РФ прекратить удары по Сирии
Cайт Министерства образования и науки Таджикистана был взломан злоумышленниками, связанными с исламистской хакерской группой Tunisian Fallaga Team.
Как передает BBC, в четверг утром на сайте ведомства был опубликован призыв к России и ее союзникам прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и совершать авиаудары по сирийской территории.
В министерстве подтвердили факт хакерской атаки и сообщили, что в ближайшее время его работа будет восстановлена. На данный момент на сайте указанного сообщения не наблюдается.
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По данным таджикских властей, в сирийском конфликте на стороне радикальных исламистов участвуют от 500 до 700 граждан Таджикистана. По официальным сообщениям, более 150 из них уже погибли.
Таджикские граждане попадают в Сирию через территорию России, Пакистана, Турции и Афганистана. В последнее время вербовщики часто находят новых сторонников "Исламского государства" среди трудовых мигрантов из Таджикистана в РФ.