Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе с КНДР

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного чиновника, в то время как сеульское агентство уточняет, что это был северокорейский беспилотник.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что южнокорейские войска сделали около 20 предупредительных выстрелов в сторону пролетающего северокорейского дрона.

Читайте такжеКим Чен Ын пригрозил увеличить количество водородных бомб для возможного удара по США

Беспилотник пролетел через границу и вторгся на территорию Южной Кореи на несколько десятков метров, уточняет AFP со ссылкой на Министерство обороны в Сеуле.

Вторжение произошло вблизи наблюдательного поста Южной Кореи у горы Дора, примерно в 47 км к северу от Сеула, в 2:10 ночи по местному времени.

Читайте такжеНАТО не будет ограничивать ПРО из-за угрозы со стороны КНДР

После того, как южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь беспилотник "сразу же вернулся на север", добавили в южнокорейском Минобороны.

Как сообщал УНИАН, КНДР 6 января объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР. 13 января Палата представителей Конгресса США одобрила закон о санкциях против КНДР.