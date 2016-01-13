Хакеры получили доступ к личным данным директора нацразведки США Клэппера

По словам пресс-секретаря ведомства, канцелярия Клэппера сообщила о взломе в правоохранительные органы, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает агентство, ранее об этом взломе сообщило профильное издание Motherboard. Оно утверждало, что за атакой стоит школьник, который взломал личную электронную почту директора ЦРУ Джона Бреннана.

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В октябре Бреннан сообщил, что его личные данные, в том числе список контактов и номер социального страхования его жены, были опубликованы в интернете. Взломавший его хакер заявил, что он является учеником старших классов и сделал это в знак протеста против политики США.

В интервью New York Post подросток рассказал, что Бреннан хранил в своей личной почте конфиденциальные файлы, в том числе 47-страничный сверхсекретный документ, пока не понял, что его аккаунт взломан.