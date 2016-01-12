Международная коалиция разбомбила денежное хранилище ИГ в Мосуле - СМИ

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на сотрудника американского министерства обороны, передает Лента.ру.

«По нашим оценкам ущерб составил миллионы долларов. Эти средства были получены незаконным путем: за счет грабежей, вымогательств, а также нефтяных сделок», — отметил представитель оборонного ведомства.

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Издание отмечает, что в район, где располагалось хранилище, были сброшены две бомбы весом 900 килограмм каждая.

Ранее УНИАН сообщал, что земли, контролируемые "Исламским государством" (ИГ) в Ираке, к концу 2015-го сократились на 40 процентов. В Сирии ИГИЛ потеряло 20 процентов своих территорий.