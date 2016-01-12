Международная коалиция разбомбила денежное хранилище ИГ в Мосуле - СМИ
00:44, 12 января 2016Мир
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Международная коалиция, возглавляемая США в понедельник, 11 января, разбомбила денежное хранилище террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в иракском городе Мосул.
REUTERS
Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на сотрудника американского министерства обороны, передает Лента.ру.
«По нашим оценкам ущерб составил миллионы долларов. Эти средства были получены незаконным путем: за счет грабежей, вымогательств, а также нефтяных сделок», — отметил представитель оборонного ведомства.
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Издание отмечает, что в район, где располагалось хранилище, были сброшены две бомбы весом 900 килограмм каждая.
Ранее УНИАН сообщал, что земли, контролируемые "Исламским государством" (ИГ) в Ираке, к концу 2015-го сократились на 40 процентов. В Сирии ИГИЛ потеряло 20 процентов своих территорий.
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