ИГИЛ потеряло почти половину своих территорий в Ираке

Земли, контролируемые "Исламским государством" (ИГ) в Ираке, к концу 2015-го сократились на 40 процентов. В Сирии ИГИЛ потеряло 20 процентов своих территорий.

Об этом сообщил представитель возглавляемой США антитеррористической коалиции полковник Стивен Уоррен, передает Lenta.ru.

Отмечается, что в 2014 году экстремистская группировка ИГ (в то время еще ИГИЛ) захватила треть Ирака, включая крупный город Мосул, и начала наступление на Багдад. Блицкриг исламистов удалось остановить лишь благодаря значительным усилиям иракской армии.

С тех пор к борьбе с ИГ подключилась возглавляемая США коалиция из 60 стран. В результате совместных усилий в Ираке боевиков ИГ удалось выбить из многих населенных пунктов, включая Тикрит и Рамади. В Сирии повстанцы Свободной сирийской армии и курды также одержали ряд побед.

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Как сообщал УНИАН, иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.