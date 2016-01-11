Правозащитники подозревают РФ в причастности к гибели 12 школьников при бомбардировках в Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека".

Сообщается, что снаряд предположительно с российского самолета попал в школу города Айн Джара в 15 километрах от Алеппо. Также в результате взрыва убит учитель, несколько школьников получили ранения, в том числе критические.

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Как сообщал УНИАН, в нанесении ударов по мирным целям ВКС России обвинила международная правозащитная организация Amnesty International - в их докладе указывается, что российские войска зачастую совершают в Сирии военные преступления. В Кремле, МИД и Минобороны России подобные обвинения опровергли, называв их бездоказательными.