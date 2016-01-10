В полицию поступило более 500 заявлений относительно нападений в Кельне в новогоднюю ночь

Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила полиция города. В сорока процентах заявлений речь идет о сексуальных преступлениях. Для рассмотрения всех заявлений количество следователей в группе с названием "Новый год" был увеличен до более сотни, передает Deutsche Welle.

Накануне полиция сообщала о 379 таких заявлений. Расследование фокусируется, по словам правоохранителей, на поиске подозреваемых из североафриканских стран. При этом речь идет преимущественно о "искателей убежища и лиц, которые нелегально находятся в Германии", цитирует заявление полиции информагентство epd.

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Полиция открыла производство против 20 подозреваемых, одного из них - 19-летнего марокканца - задержали накануне вечером в городе Гютерсло.

Напомним, накануне канцлер Ангела Меркель предостерегла от замалчивания преступлений, осуществляемых искателями убежища. Меркель выразила уверенность в достижении в ближайшее время компромисса с социал-демократами относительно ужесточения законодательства в отношении просителей убежища, которые совершают преступления. На сегодня лишение права на убежище и депортация из Германии возможны, если человек, получивший статус беженца, по приговору суда лишен свободы на срок не менее трех лет.

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Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Около ста жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежи, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской внешности".

В связи с нападениями полиция допросила 31 человека, 18 из них оказались мигрантами, которые ожидают решения о статусе беженцев в Германии.

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Глава полиции Кельна был отстранен от должности за неадекватную реакцию ведомства на нападения. В СМИ сообщалось, что полицейские бездействовали.

Похожие нападения также произошли в Гамбурге и Штутгарте.