На траурной церемонии в Париже Олланд пообещал "разгромить" исламистов

Официальная церемония была закрытой и проводилась в Доме Инвалидов. Ее посетили более тысячи человек, среди которых военные, гражданские, пострадавшие в ходе терактов и родные убитых, передает украинская редакция "Немецкой волны". Президент Франсуа Олланд пообещал, что "Франция сделает все необходимое, чтобы разгромить армию фанатиков, которая совершили эти преступления", - сказал он.

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Франсуа Олланд подчеркнул, что теракты, которые произошли две недели назад, стали худшими терактами на французской земле. Он подчеркнул, что жертвы были убиты именно потому, что они представляли собой "жизнь, Францию и свободу". Президент подчеркнул, что Франция ответит на теракты еще большим количеством "песен, концертов и шоу. Мы будем продолжать ходить на стадионы".

Как сообщал УНИАН, 13 ноября серия террористических атак произошла в центре Парижа. Всего погибли 130 человек, 350 получили ранения. Ответственность за содеянное на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".