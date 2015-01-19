На митинге против Charlie Hebdo в Иране требовали "смерти Франции"

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Демонстранты, преимущественно студенты, скандировали «Смерть Франции». Также они скандировали традиционные для Ирана лозунги «Долой США» и «Смерть Израилю».

Некоторые из митингующих потребовали закрытия французского посольства и высылки из страны посла Франции. Кроме того, они подожгли американский и израильский флаги.

Читайте такжеВ Германии сняли с продажи мыло с изображением мечети на этикетке Ранее Иран осудил нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Вместе с тем представитель МИД Ирана Марзие Афхам заявила, что очередная карикатура на пророка, опубликованная в этом журнале, оскорбляет чувства мусульман по всему миру и может спровоцировать вспышку экстремизма.

Напомним, сегодня митинг против карикатур на пророка Мухаммеда прошел в Грозном. Манифестанты держали в руках плакаты с лозунгами «Мы любим пророка», «Мы не Шарли».