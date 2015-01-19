На митинге против Charlie Hebdo в Иране требовали "смерти Франции"
Сотни иранцев устроили возле посольства Франции в Тегеране митинг против публикации карикатуры на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Демонстранты, преимущественно студенты, скандировали «Смерть Франции». Также они скандировали традиционные для Ирана лозунги «Долой США» и «Смерть Израилю».
Некоторые из митингующих потребовали закрытия французского посольства и высылки из страны посла Франции. Кроме того, они подожгли американский и израильский флаги.
Читайте такжеВ Германии сняли с продажи мыло с изображением мечети на этикетке Ранее Иран осудил нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Вместе с тем представитель МИД Ирана Марзие Афхам заявила, что очередная карикатура на пророка, опубликованная в этом журнале, оскорбляет чувства мусульман по всему миру и может спровоцировать вспышку экстремизма.
Напомним, сегодня митинг против карикатур на пророка Мухаммеда прошел в Грозном. Манифестанты держали в руках плакаты с лозунгами «Мы любим пророка», «Мы не Шарли».