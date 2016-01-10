В Китае на химзаводе произошел мощный взрыв (видео)
Взрыв произошел около восьми вечера по местному времени.
На частном химическом заводе в китайском городе Лэншуйцзян (провинция Хунань) вечером в субботу прогремел мощный взрыв, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.
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Газета "Жэньминь жибао" опубликовала в Twitter видео пожара. Издание также сообщило о проведении спасательной операции.
Ранее, в августе 2015 года произошло крупное ЧП на складе с опасными веществами в китайском Тяньцзине. После первого взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, последовало несколько новых, мощность самого крупного из них составляла 21 тонну в тротиловом эквиваленте.
Chemical plant exploded and was on fire in #Lengshuijiang city, S #China’s #Hunan on Jan. 9. Rescue ongoing. pic.twitter.com/VtdGj0G89G
— People's Daily,China (@PDChina) January 9, 2016