В Китае на химзаводе произошел мощный взрыв (видео)

На частном химическом заводе в китайском городе Лэншуйцзян (провинция Хунань) вечером в субботу прогремел мощный взрыв, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.

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Газета "Жэньминь жибао" опубликовала в Twitter видео пожара. Издание также сообщило о проведении спасательной операции.

Ранее, в августе 2015 года произошло крупное ЧП на складе с опасными веществами в китайском Тяньцзине. После первого взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, последовало несколько новых, мощность самого крупного из них составляла 21 тонну в тротиловом эквиваленте.