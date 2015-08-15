Количество жертв взрывов в Китае уже достигло 85
08:59, 15 августа 2015Мир
608
Число жертв взрывов в промышленной зоне китайского порта Тяньцзин достигло 85, более 700 человек пострада
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Власти Китая распорядились начать по всей стране проверку условий хранения опасных химикатов и взрывчатых веществ.
Склад, где в минувшую среду произошли взрывы, принадлежит фирме Ruihai Logistics, которая специализируется на перевозках токсических химикатов.
Читайте такжеПри ликвидации последствий взрыва в Китае удалось спасти 32 человека (фоторепортаж)
Существуют опасения, что на складе во время взрыва находилось по меньшей мере 700 тонн цианида натрия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter