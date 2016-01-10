Саудовская Аравия пригрозила Ирану новыми санкциями

Саудовская Аравия в субботу, 9 января, предупредила о возможном введении дополнительных мер против Тегерана, если Иран продолжит эскалацию насилия в регионе, сообщает Deutsche Welle.

"Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, выступая на встрече глав МИД Совета стран Персидского залива, не уточнил, какого рода меры могут быть применены, в случае продолжения Ираном своей нынешней политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи выразили безоговорочную поддержку Саудовской Аравии и заявили, что категорически осуждают атаки на саудовские дипмиссии в Иране.

Также главы МИД призвали к экстренной встрече Организации исламского сотрудничества для обсуждения нападения на посольство. В состав Совета стран Персидского залива входят, помимо Саудовской Аравии, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Оман.

Как сообщал УНИАН, Эр-Рияд разорвал официальные отношения с Ираном нападений на здания посольства и консульств в нескольких иранских городах. В свою очередь, нападения были спровоцированы казнью 47 человек, в числе которых был шиитский религиозный лидер Нимр аль-Нимр.

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Власти Саудовской Аравии заявили, что Тегеран смотрит сквозь пальцы на атаки и поджоги зданий, а также игнорировал неоднократные просьбы о помощи. На ухудшение отношений также повлияли разногласия двух стран по вопросу конфликтов в Йемене и Сирии.