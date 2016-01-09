В США арестован подозреваемый в попытке похитить собаку Обамы

Об этом сообщает Русская служба Би-би-Си.

Агенты Секретной службы, которая занимается охраной президента, получили информацию, что житель штата Северная Дакота Скотт Стокерт направляется в Вашингтон, чтобы похитить одну из двух собак (Бо или Санни), принадлежащих семье Обамы.

В машине подозреваемого были обнаружены огнестрельное оружие и мачете.

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Стокерту было предъявлено обвинение в нарушении местных законов об оружии.

После ареста, как сообщили представители Секретной службы, подозреваемый сделал несколько странных заявлений: в частности, сказал, что намерен баллотироваться на пост президента США.