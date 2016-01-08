В Китае через три дня разрушили гигантскую позолоченную статую Мао Цзэдуна

По словам местных чиновников, причина, по которой монумент было решено снести, непонятна, передает Lenta.ru со ссылкой на Bangkok Post. По версии издания, проект не снискал должного одобрения со стороны правительства, при этом не уточняется, почему его создатели не проконсультировались с руководством страны перед началом работ.

Читайте такжеКитайцы строят гигантскую статую Мао Цзэдуна размером с 12-этажку (фотогалерея)На строительство памятника из бетона и стали, покрытого золотой краской, было затрачено 3 млн юаней (около $460 тыс.). Средства собирали жители деревни в уезде Тунсюй, возле которой и находилась статуя Великого кормчего. Предполагалось, что монумент сможет привлечь в регион туристов.

Комментируя новость о появлении статуи, пользователи китайских соцсетей высмеивали фотографии бетонного Мао. Так, они писали, что памятник якобы не похож на государственного деятеля, а неформальный блог о жизни в Китае Shanghaiist обращал внимание на то, что у ног Великого кормчего находится вторая голова.

Хэнань была среди провинций, в наибольшей степени пострадавших во время организованного Мао Большого скачка. Под этим названием в историю вошла экономическая и политическая кампания, проводившаяся в Китае с 1958 по 1960 год. Ее целью было укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны. В результате этого социального эксперимента от голода погибли 20-40 млн человек.