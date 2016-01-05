Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты: Кувейт отозвал посла из Ирана

Это произошло из-за нападений в Иране на дипломатическую миссию Саудовской Аравии, передает Associated Press.

При этом источник издания не уточнил, идет ли речь о разрыве дипломатических отношений между странами.

Читайте такжеСаудовская Аравия выдвинула условия для восстановления отношений с ИраномВчера УНИАН сообщал, что Судан выдворяет посла Ирана и разрывает дипотношения. Ранее о разрыве дипломатических отношений с Ираном заявил Бахрейн.

3 января Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который развернулся после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров шиитской общины в этой стране.

В связи с казнью в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии и Бахрейне) прошли акции протеста, в частности участники акции протеста в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.