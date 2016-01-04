В Польше не соглашаются с критикой ЕС относительно спорного закона о СМИ

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью немецкому изданию Bild отверг критику со стороны Еврокомиссии относительно нового закона о СМИ, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Мы всего-навсего хотим вылечить нашу страну от некоторых болезней, чтобы она могла снова выздороветь", - сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Польши, предыдущее правительство страны руководствовалось в своей медиаполитике левыми идеями. "Будто мир за марксистским примером должен двигаться автоматически только в одном направлении - до нового микса культур и рас, к миру с велосипедистами и вегетарианцами, которые делают ставку на возобновляемую энергетику и борются против любой формы религии", - передает его слова информагентство. Политик убежден, что такая картина мира не имеет ничего общего с традиционными польскими ценностями.

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Польский президент Анджей Дуда также стал на защиту нового закона о СМИ. По словам его пресс-секретаря Марека Магиеровского, изменения необходимы, поскольку при прошлой власти государственные вещатели были односторонними и лишенными плюрализма. В ЕС этот факт игнорировался, отметил спикер. Ожидается, что польский президент в ближайшее время подпишет спорный закон, отмечает AP.

Как сообщал УНИАН, высокопоставленный представитель ЕС заявил о возможности применения правового давления относительно Польши за принятый там закон о СМИ, который дает правительству право непосредственно назначать руководителей общественных телерадиокомпаний.

Среди положений закона есть норма, согласно которой мандаты действующих членов наблюдательных советов и членов правления государственных СМИ прекращают свое действие. Решение о назначении руководящих должностей на общественном телевидении, радио, а также в информагентство PAP в дальнейшем будет принимать министр финансов страны.

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Напомним, новый закон поддержали Сейм и Сенат, однако его пока не подписал польский президент Анджей Дуда. Документ вызвал волну негодования среди польской общественности и у представителей Еврокомиссии. Особенно напряженной является ситуация в контексте недавнего принятия другого закона, который ограничивает власть Конституционного суда - единственного высшего органа власти, неподконтрольного правящей партии "Право и справедливость".