Российский минпромторг предлагает сажать за контрабанду одежды - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно документу, за незаконный ввоз на территорию России товаров на сумму, превышающую 250 тысяч рублей, предлагается наказывать штрафом от 300 тысяч до двух миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок от одного года до 12 лет.

Если же преступление было совершено группой лиц или должностным лицом при исполнении обязанностей, то наказание ужесточается до штрафа размером до миллиона рублей или лишения свободы на срок до семи лет.

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Если же правонарушение совершает организованная группа, то максимальное наказание составит до 12 лет лишения свободы, а штраф - до двух миллионов.

Документ вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 10 марта.

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