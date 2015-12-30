Bloomberg: Путин хочет, чтобы Асад участвовал в выборах президента Сирии

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, передает Украинская правда.

Во время встречи с госсекретарем США Джоном Керри 15 декабря в Москве Путин заявил, что Асада нельзя отстранять от выборов президента Сирии, если он будет участвовать, то победит. Керри не дал согласия, а в США тем временем разрабатывают такие условия выборов в 2017 году, при которых у Асада уменьшатся шансы на победу.

При этом, как пишет агенство, Путин, проявив "растущую гибкость", не возражает против участия в выборах миллионов сирийских беженцев, а также влияния на избирательный процесс в сирийской оппозиции.

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Ранее сообщалось, что представитель госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что вопрос об участии президента Асада в запланированном сирийском переходном правительстве еще не решен.

Трюдо заявила: "Должна сказать, что наша позиция остается прежней. Мы всегда говорили, что Асад не может быть частью правительства, которое, в конечном итоге, будет управлять свободной Сирией".

Ранее УНИАН сообщал, что в России, по данным источников, уже есть список возможных преемников сирийского президента Асада. Отмечается, что западные страны, Турция, Саудовская Аравия и другие неохотно согласились оставить Асада у власти на время переходного периода.