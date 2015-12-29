Турецкий суд заступился за футбольного арбитра, отстраненного за сексуальную ориентацию

Как передает "Лента.ру", футбольная федерация заплатит рефери 23 тысячи турецких лир (7,2 тысячи евро).

При этом сам пострадавший требовал компенсацию в размере 110 тысяч лир (35 тысяч евро).

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В 2009 году Динчдаг был дисквалифицирован после того, как признался в эфире одного из телеканалов в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

ФФТ объяснила решение об отстранении арбитра тем, что он был освобожден от воинской обязанности в связи с гомосексуальностью. Из этого футбольные чиновники сделали вывод, что физическая готовность Динчдага может быть недостаточной для работы арбитром, однако тот обжаловал решение в суде.

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