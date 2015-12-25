Следствие по-путински: Из дела Немцова исключили политическую составляющую

"Достоверно установлено, что убийство Немцова никак не связано с его политической и государственной деятельностью. Для квалификации по 277-й статье УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или политического деятеля") необходимо, чтобы убийство было совершено с целью прекращения таковой деятельности", - заявил следователь в Басманном суде Москвы в пятницу, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее представитель потерпевших (семьи политика) Вадим Прохоров сообщил, что следствие также отказалось от версии, что поводом для убийства стали высказывания Немцова об антирелигиозных карикатурах Charlie Hebdo.

Читайте такжеПутин о смерти Немцова: "совсем не факт, что человека надо было убивать, я никогда это не приму"

Стоит отметить: ранее следствие считало, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.