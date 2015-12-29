Госдеп усомнился в успехах российской военной операции в Сирии
08:26, 29 декабря 2015Мир
3794
Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Вашингтон пока не видит позитивного влияния военной операции России на ситуацию в Сирии.
REUTERS
Об этом он сказал на брифинге с журналистами, передает РИА "Новости".
Читайте такжеПентагон опровергает информацию о поимке одного из главарей ИГИЛ
При этом он повторил позицию Вашингтона о том, что «Россия своими действиями сама ставит себя в очень рискованное положение в смысле поддержки правительства, которое подавляет собственный народ».
Как сообщал УНИАН, ранее агентство Рейтер сообщило, что представители властей и военные аналитики США якобы признали успешность операция ВКС РФ в Сирии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter