Госдеп усомнился в успехах российской военной операции в Сирии

Об этом он сказал на брифинге с журналистами, передает РИА "Новости".

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При этом он повторил позицию Вашингтона о том, что «Россия своими действиями сама ставит себя в очень рискованное положение в смысле поддержки правительства, которое подавляет собственный народ».

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Рейтер сообщило, что представители властей и военные аналитики США якобы признали успешность операция ВКС РФ в Сирии.