Лига арабских государств на экстренном заседании призвала Турцию вывести войска из Ирака

Об этом заявил генсек организации Набиль аль-Араби, сообщает РБК со ссылкой на Today’s Zaman.

«Мы считаем действия Турции, которая пересекла границу арабских государств и введение ею войск очень тревожным знаком. И мы требуем их немедленного вывода», - сказал он. Аль-Нараби добавил, что ЛАГ считает опасения Ирака обоснованными и полностью поддерживает его позицию.

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В начале декабря стало известно, что Анкара ввела войска на территорию Ирака. Тогда сообщалось о переброске 150 турецких военных и 20–25 танков. Власти Турции заявили, что военные были переброшены про просьбе Багдада для обучения местных бойцов борьбе с террористами.

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Власти Ирака эту версию опровергли и обратились в Совбез ООН с требованием немедленного вывода турецких войск из страны. Как отмечалось в письме, ​присутствие турецких военных на иракской территории является грубым нарушением международного права и Устава ООН. 22 декабря премьер Турции Ахмет Давутоглу объявил о передислокации ​направленных в Ирак войск.