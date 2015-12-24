Давутоглу обвинил лидера курдской партии Турции в измене из-за поддержки позиции РФ по Су-24

В частности, в четверг Давутоглу назвал "предательством" и "позором" высказывания Демирташа, который встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и раскритиковал Турцию за сбитие российского Су-24, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

"Кое-кто пытается снизить авторитет Турции за рубежом", - отметил турецкий премьер.

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По его словам, "стоять бок о бок с Москвой - откровенное неуважение к своей стране и ее гражданам".

"Если вы едете в столицы других государств, то вы не жалуетесь там на свою страну", - подчеркнул Давутоглу.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский Су-24,нарушившего воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.