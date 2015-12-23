Франция не пустила в страну 3,5 тысячи человек за время действия режима ЧП - глава МВД
01:57, 23 декабря 2015Мир
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Франция не впустила в страну около 3,5 тысяч человек после введения чрезвычайного положения на фоне серии нападений в Париже в ноябре.
REUTERS
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Бернар Казнёв, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам министра, власти сочли этих людей представляющими риск для безопасности и общественного порядка.
Франция ранее ввела пограничный контроль на границах, несмотря на свое членство в шенгенской зоне.
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Как ранее сообщил Казнев, сотрудники служб безопасности страны смогли предотвратить теракт против полиции и военных, который планировалось совершить в городе Орлеан. Двое французов в возрасте 20 и 24 лет были задержаны на прошлой неделе по подозрению в причастности к планированию нападения.
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