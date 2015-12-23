Франция не пустила в страну 3,5 тысячи человек за время действия режима ЧП - глава МВД

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Бернар Казнёв, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам министра, власти сочли этих людей представляющими риск для безопасности и общественного порядка.

Франция ранее ввела пограничный контроль на границах, несмотря на свое членство в шенгенской зоне.

Читайте такжеAir France серьезно усилила меры безопасности после терактов в Париже

Как ранее сообщил Казнев, сотрудники служб безопасности страны смогли предотвратить теракт против полиции и военных, который планировалось совершить в городе Орлеан. Двое французов в возрасте 20 и 24 лет были задержаны на прошлой неделе по подозрению в причастности к планированию нападения.