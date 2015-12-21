В Польше задержали рекордную партию кокаина: 178 килограммов стоимостью 27 миллионов евро (фото)

12:51, 21 декабря 2015
Мир
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Наркотики перевозили среди бананов.

Кокаин

Рекордную для Польши партию кокаина задержала польская полиция в пригороде Варшавы.

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Об этом сообщает канал TVN Warszawa, пишет "Европейская правда".

Наркотики обнаружили в результате спецоперации на одном из оптовых складов польской столицы. Задержанному 40-летнему водителю может грозить как минимум три года лишения свободы за контрабанду крупных партий наркотиков.

Кокаин / Скріншот / tvnwarszawa.tvn24.pl

"Речь идет о контрабанде 178 кг кокаина. Его стоимость оценивается в 105 млн злотых (27 млн евро). Мы еще не задерживали таких партий кокаина, который имел бы такое качество. 90% партии – это чистый кокаин", - сказал пресс-секретарь столичной полиции Мариуш Мрозек.

Он рассказал, что кокаин попал в Польшу из Колумбии через Бельгию.

Кокаин / Скріншот / tvnwarszawa.tvn24.pl

"Наркотики были спрятаны среди бананов, которые перевозили в грузовике", - добавил Мрозек.

Кроме того, в полиции считают, что кокаин предназначался для стран Западной Европы, поскольку Польше для партий такого размера рынок неразвит. То, что грузовик прибыл из Бельгии, объясняют запутанностью маршрутов контрабандистов.

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