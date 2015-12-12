В порту Валенсии обнаружили крупную партию поддонов, сделанных из кокаина

Уголь в мешках, который лежал на поддонах, в нескольких случаях также оказался замаскированным наркотиком, передает Би-би-си. В общей сложности полицейские изъяли полторы тонны кокаина при проверке одной партии груза из Колумбии.

Читайте такжеСМИ: испанская полиция арестовала 10 граждан Украины, перевозивших 13 тонн гашишаВ Великобритании, Испании и Дубае по этому делу были арестованы 12 человек.

Власти подозревают, что наркоторговцы используют угольную компанию в Испании как прикрытие для поставок кокаина и на ее базе открыли лабораторию, в которой наркотик извлекают из партии груза, перерабатывают и упаковывают для распространения по Европе.

По словам испанских таможенников, за последние годы они находили кокаин в грудных имплантах, в парике, в гипсе на сломанной ноге у мужчины и внутри набора посуды.