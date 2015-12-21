В результате крупного ДТП в Лас-Вегасе один человек погиб и 36 пострадали

В районе Лас-Вегас-Стрип, где расположено большинство казино и гостиниц города, автомобиль въехал на пешеходный тротуар перед Paris Hotel & Casino и сбил несколько десятков пешеходов, передает русская служба ВВС. Всего в ДТП пострадали 37 человек. Помимо одного погибшего шесть человек находятся в критическом состоянии, еще 26 получили ранения. В основном они пострадали от различных переломов и травм головы.

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По данным Рейтер, среди пострадавших – по меньшей мере один ребенок. Кроме того, многие пострадавшие говорили по-французски, им требовался переводчик.

Звонок в службы спасения поступил около 6:38 утра. На место ДТП выехали 70 сотрудников службы чрезвычайной помощи.

За рулем автомобиля была женщина, которая сразу же покинула место ДТП. Сейчас она задержана, сотрудники полиции ведут ее допрос, а также проверяют на содержание алкоголя и различных запрещенных веществ.

Полиция сообщила, что авария, возможно, была совершена преднамеренно. Расследование продолжается.

Авария произошла на пешеходном участке с большим движение.