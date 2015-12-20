Бразилия заморозила активы крупнейшей в мире горнодобывающей компании

Плотины, использовавшиеся для отвода сточных вод от месторождений железной руды, принадлежали совместному предприятию BHP Billiton и Vale SA компании Samarco, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 16 человек - СМИ (видео)Жертвами техногенной катастрофы, произошедшей 5 ноября, стали по меньшей мере 17 человек. Мощный сель затопил грязью и промышленными отходами близлежащие реки, уничтожил дома и сельскохозяйственные угодья на обширной территории.

Суд установил, что у компании Samarco недостаточно собственных средств, чтобы покрыть нанесенный ущерб.

В ходе визита в пострадавший регион президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что виновник будет оштрафован как минимум на $66 млн.