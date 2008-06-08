В Индонезии двое студентов в знак протеста зашили рты

Двое индонезийских студентов зашили нитками рты и присоединились к пикетчикам, протестующим против резкого повышения цен на топливо.

Начиная с мая правительство Индонезии повысило внутренние цены на энергоносители до 30%, что вызвало массу возмущений в стране, где миллионы жителей и так страдают от дефицита топлива и растущих цен на продовольствие.

Студенты с зашитыми ртами присоединились к 20 соратникам по протесту в Джакарте.

Газета.ру