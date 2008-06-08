В Индонезии двое студентов в знак протеста зашили рты

11:34, 08 июня 2008
Мир
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Пикет против повышения цен на топливо

Двое индонезийских студентов зашили нитками рты и присоединились к пикетчикам, протестующим против резкого повышения цен на топливо.

Начиная с мая правительство Индонезии повысило внутренние цены на энергоносители до 30%, что вызвало массу возмущений в стране, где миллионы жителей и так страдают от дефицита топлива и растущих цен на продовольствие.

Студенты с зашитыми ртами присоединились к 20 соратникам по протесту в Джакарте.  

Газета.ру

 

 

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