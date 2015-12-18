В Ливии потребовали отозвать спецназ США со своей территории

Об этом сообщает The Guardian.

«Американские военнослужащие прибыли в Ливию 14 декабря для развития и углубления отношений и расширения связей со своими партнерами из ливийской национальной армии. Однако когда они уже находились в Ливии, представители местных сил безопасности потребовали их отъезда. Во избежание конфликта они уехали, инцидентов не отмечено», - сообщил представитель Пентагона.

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По его словам, само пребывание военнослужащих в Ливии было согласовано с властями. Местные вооруженные силы заявляют, что у спецназовцев не было разрешения.

Ранее на странице ВВС Ливии в Facebook появились фотографии мужчин в гражданской одежде, вооруженных винтовками.

Позже представитель министерства обороны США подтвердил, что на фото запечатлены именно солдаты американского спецназа.

Справка. После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В настоящее время в стране наблюдается двоевластие: с одной стороны - избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой - происламский Всеобщий Национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии не контролируется центральными властями. Также в СМИ регулярно появляется информация о присутствии на территории страны боевиков «Исламского государства» .