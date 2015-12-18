Саммит ЕС не пришел к соглашению по требованиям Великобритании по реформам
Саммит ЕС не пришел к соглашению по требованиям Великобритании по реформированию сообщества.
Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам первого дня встречи на высшем уровне, передает ТАСС.
"Лидеры выразили ряд озабоченностей в связи с этими требованиями и договорились продолжать переговоры, чтобы достичь компромисса по всем четырем направлениям, обозначенным премьер-министром (Великобритании Дэвидом) Кэмероном", - сказал он.
Самым сложным требованием Великобритании в сфере реформирования Евросоюза остается вопрос о четырехлетней отсрочке для прибывающих в эту страну иностранцев, включая граждан ЕС для доступа к британской социальным льготам, отметил Туск.
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"Все вопросы сложны, но вопрос о четырехлетней отсрочке остается самым проблемным. Для многих государств он неприемлем", - сказал он.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что все требования Великобритании о реформах Евросоюза "в равной степени сложны, к их обсуждению предстоит вернуться до февраля".
"Не надо думать, что есть три простых и один сложный вопрос. Все требования одинаково сложны и нам предстоит вернуться к ним до конца февраля", - сказал он.